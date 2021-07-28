НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умеют зарабатывать: Составлен рейтинг 50 самых успешных звёзд России

В нём 33 участника младше 40 лет. Самый юный — 19-летний TikTok-блогер Даня Милохин. Солидно зарабатывают сегодня именно в Интернете.

27 июля, 23:33
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Соцсети</p>

Коллаж © LIFE / Фото © Соцсети

Журнал Forbes составил новый рейтинг 50 самых успешных звёзд России. В список включали не только по финансовым показателям за год. Учитывалась и популярность: количество упоминаний артистов, музыкантов и спортсменов в СМИ и соцсетях, а также размер личной аудитории. В результате лидером стал чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

В первую десятку вошли:

  1. Хабиб Нурмагомедов, доход — 12 миллионов долларов, балл популярности — 89.04
  2. Алишер Моргенштерн, доход — 7,4 миллиона долларов, балл популярности — 84.26
  3. Ольга Бузова, доход — 3,3 миллиона долларов, балл популярности — 69.8
  4. Тимати, доход — 10,4 миллиона долларов, балл популярности — 67.84
  5. Сергей Шнуров, доход — 11 миллионов долларов, балл популярности — 63.23
  6. Александр Овечкин, доход — 12,2 миллиона долларов, балл популярности — 52.21
  7. Ксения Собчак, доход — 4,7 миллиона долларов, балл популярности — 51.54
  8. Баста, доход — 5,3 миллиона долларов, балл популярности — 50.82
  9. Артём Дзюба, доход — 5 миллионов долларов, балл популярности — 48.42
  10. Полина Гагарина, доход — 6 миллионов долларов, балл популярности — 44.32

Эти звёзды обогнали Крида, Киркорова и Урганта. А замыкают рейтинг Forbes в этот раз Игорь Акинфеев, Сергей Безруков и Елена Темникова (согласно убыванию в списке). В новом рейтинге 33 участника моложе 40 лет. Самый молодой — 19-летний TikTok-блогер Даня Милохин. Рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых артистов, музыкантов, спортсменов, телеведущих и других селебрити Forbes публикует c 2005 года. Сейчас журнал отмечает, что список сильно помолодел и посвежел. Солидно зарабатывают сегодня артисты в Интернете. Их соперники "со стажем" учатся этому с трудом, и в результате, к примеру, доходы Лепса и Стаса Михайлова упали за последние три года на 6 и 5,9 миллиона соответственно из-за сокращения количества концертов.

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

Ранее Лайф писал, что Forbes назвал имена богатейших госслужащих России. В 2021 году рейтинг издания обновился на треть. Тройка лидеров не сменилась, хотя её участники поменялись местами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1