Умеют зарабатывать: Составлен рейтинг 50 самых успешных звёзд России
В нём 33 участника младше 40 лет. Самый юный — 19-летний TikTok-блогер Даня Милохин. Солидно зарабатывают сегодня именно в Интернете.
Коллаж © LIFE / Фото © Соцсети
Журнал Forbes составил новый рейтинг 50 самых успешных звёзд России. В список включали не только по финансовым показателям за год. Учитывалась и популярность: количество упоминаний артистов, музыкантов и спортсменов в СМИ и соцсетях, а также размер личной аудитории. В результате лидером стал чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.
В первую десятку вошли:
- Хабиб Нурмагомедов, доход — 12 миллионов долларов, балл популярности — 89.04
- Алишер Моргенштерн, доход — 7,4 миллиона долларов, балл популярности — 84.26
- Ольга Бузова, доход — 3,3 миллиона долларов, балл популярности — 69.8
- Тимати, доход — 10,4 миллиона долларов, балл популярности — 67.84
- Сергей Шнуров, доход — 11 миллионов долларов, балл популярности — 63.23
- Александр Овечкин, доход — 12,2 миллиона долларов, балл популярности — 52.21
- Ксения Собчак, доход — 4,7 миллиона долларов, балл популярности — 51.54
- Баста, доход — 5,3 миллиона долларов, балл популярности — 50.82
- Артём Дзюба, доход — 5 миллионов долларов, балл популярности — 48.42
- Полина Гагарина, доход — 6 миллионов долларов, балл популярности — 44.32
Эти звёзды обогнали Крида, Киркорова и Урганта. А замыкают рейтинг Forbes в этот раз Игорь Акинфеев, Сергей Безруков и Елена Темникова (согласно убыванию в списке). В новом рейтинге 33 участника моложе 40 лет. Самый молодой — 19-летний TikTok-блогер Даня Милохин. Рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых артистов, музыкантов, спортсменов, телеведущих и других селебрити Forbes публикует c 2005 года. Сейчас журнал отмечает, что список сильно помолодел и посвежел. Солидно зарабатывают сегодня артисты в Интернете. Их соперники "со стажем" учатся этому с трудом, и в результате, к примеру, доходы Лепса и Стаса Михайлова упали за последние три года на 6 и 5,9 миллиона соответственно из-за сокращения количества концертов.
Ранее Лайф писал, что Forbes назвал имена богатейших госслужащих России. В 2021 году рейтинг издания обновился на треть. Тройка лидеров не сменилась, хотя её участники поменялись местами.
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