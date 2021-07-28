Журнал Forbes составил новый рейтинг 50 самых успешных звёзд России. В список включали не только по финансовым показателям за год. Учитывалась и популярность: количество упоминаний артистов, музыкантов и спортсменов в СМИ и соцсетях, а также размер личной аудитории. В результате лидером стал чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

Эти звёзды обогнали Крида, Киркорова и Урганта. А замыкают рейтинг Forbes в этот раз Игорь Акинфеев, Сергей Безруков и Елена Темникова (согласно убыванию в списке). В новом рейтинге 33 участника моложе 40 лет. Самый молодой — 19-летний TikTok-блогер Даня Милохин. Рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых артистов, музыкантов, спортсменов, телеведущих и других селебрити Forbes публикует c 2005 года. Сейчас журнал отмечает, что список сильно помолодел и посвежел. Солидно зарабатывают сегодня артисты в Интернете. Их соперники "со стажем" учатся этому с трудом, и в результате, к примеру, доходы Лепса и Стаса Михайлова упали за последние три года на 6 и 5,9 миллиона соответственно из-за сокращения количества концертов.