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Опровергнут миф о причине гибели теплохода "Армения"

Обнародованные факты ставят под сомнение версию, что судно ушло под воду за четыре минуты.

27 июля, 23:08
<p>Теплоход "Армения". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4,_1928)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HS_Armenia.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Теплоход "Армения". Фото © Wikipedia

Подводно-исследовательская экспедиция Минобороны России и Центра подводных исследований Русского географического общества пролила свет на обстоятельства гибели санитарно-транспортного судна "Армения", которое затонуло в 1941 году в 15 милях от Ялты. В ходе первичного обследования был осмотрен весь периметр судна и подтверждена версия об атаке теплохода немецкими самолётами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами.

"Было обнаружено, что на правом борту "Армении" отсутствуют шлюпки, и причина тому — не разрушения. Все шлюпбалки правого борта развёрнуты в положение "за борт", а канаты обрублены", говорится в выводах экспедиции, которые приводит газета "Красная звезда".

Также выяснилось, что погрузочные люки носовой и кормовой части были открыты настежь. Эти факты, согласно выводам экспедиции, ставят под сомнение версию о том, что "Армения" ушла под воду за четыре минуты.

"Исходя из практики, спуск на воду двух рядов шлюпок с людьми на борту не может занимать менее 20 минут. А открытые люки подтверждают тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми возможными способами", — отмечают участники экспедиции.

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Санитарно-транспортное судно "Армения", на котором, по разным оценкам, находилось от 4,5 до 10 тыс. человек, подверглось атаке 7 ноября 1941 года. Затонувший теплоход был обнаружен и идентифицирован в 2020 году в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 км.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы об обороне Киева в 1941 году. Ведомство отметило, что военные мемориалы в честь героического прошлого советского народа часто подвергаются идеологическим нападкам на современной Украине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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