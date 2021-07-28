Опровергнут миф о причине гибели теплохода "Армения"

Подводно-исследовательская экспедиция Минобороны России и Центра подводных исследований Русского географического общества пролила свет на обстоятельства гибели санитарно-транспортного судна "Армения", которое затонуло в 1941 году в 15 милях от Ялты. В ходе первичного обследования был осмотрен весь периметр судна и подтверждена версия об атаке теплохода немецкими самолётами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами.

"Было обнаружено, что на правом борту "Армении" отсутствуют шлюпки, и причина тому — не разрушения. Все шлюпбалки правого борта развёрнуты в положение "за борт", а канаты обрублены", — говорится в выводах экспедиции, которые приводит газета "Красная звезда".

Также выяснилось, что погрузочные люки носовой и кормовой части были открыты настежь. Эти факты, согласно выводам экспедиции, ставят под сомнение версию о том, что "Армения" ушла под воду за четыре минуты.

"Исходя из практики, спуск на воду двух рядов шлюпок с людьми на борту не может занимать менее 20 минут. А открытые люки подтверждают тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми возможными способами", — отмечают участники экспедиции.

Санитарно-транспортное судно "Армения", на котором, по разным оценкам, находилось от 4,5 до 10 тыс. человек, подверглось атаке 7 ноября 1941 года. Затонувший теплоход был обнаружен и идентифицирован в 2020 году в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 км.