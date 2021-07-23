Минобороны РФ рассекретило документы об обороне Киева в 1941 году

Минобороны РФ опубликовало архивные документы, рассказывающие о героизме красноармейцев в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года. Они размещены на сайте ведомства в мультимедийном разделе "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра".









"Защита родной земли стала святым долгом всех советских людей. Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную армию, ещё свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей", — говорится в сообщении.

В основу проекта легли донесения, в которых описываются боевые действия и героизм многих солдат и командиров Красной армии. В документах также говорится о подвиге мирного населения Киева и местных комсомольских и партийных организаций в борьбе с захватчиками. Рассказывается и о воинских захоронениях на Украине после боёв лета-осени 1941 года. При этом Минобороны отметило, что военные мемориалы в честь героического прошлого советского народа часто подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. Предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников советским гражданам – героям Великой Отечественной войны в рамках политики "декоммунизации" официальных украинских властей.