Увеличение турпотоков может способствовать появлению нового варианта коронавируса. Вместе с тем, как говорят вирусологи, это едва ли спровоцирует возникновение суперштамма. Количество людей на курортах в любой из стран меньше, чем людей в Индии или Бразилии, где появились опасные разновидности болезни.

Как говорят в беседе с "Известиями" вирусологи, чтобы у коронавируса появились новые качества, ему нужно отбираться на огромном количестве носителей. Поэтому вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков утверждает, что можно ждать новых мутаций, но не усиления заразности патогена.

"Тут логика простая: где много заражённых, там много мутаций. Недавно всплеск заболеваемости демонстрировали Индия, Бразилия, США. Но сейчас ситуация меняется. Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать рождению какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти "дельту", — говорит специалист.

Примерно такого же мнения придерживается и другой эксперт — эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Он подчёркивает, что появление вариантов вируса — во многом случайный процесс, который сложно прогнозировать.

"В любой стране мира может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций", — считает Барчук.