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Байден анонсировал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса

Число выявленных случаев заражения в стране уже составило более 34,5 миллиона человек, скончалось от ковида более 611 тысяч человек.

27 июля, 22:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Администрация американского президента Джо Байдена планирует ввести обязательную вакцинацию от ковида для государственных служащих. Об этом заявил лидер США.

"Этот [вопрос] сейчас рассматривается. И если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал", — сказал он.

В США выявили около 500 случаев миокардита после прививок от коронавируса

В США выявили около 500 случаев миокардита после прививок от коронавируса

Ранее стало известно, что в США рассматривают возможность использовать третью дозу вакцины от коронавируса. Сроки принятия решения зависят от результатов клинических испытаний, которые начались 1 июня.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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