Байден анонсировал обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса
Число выявленных случаев заражения в стране уже составило более 34,5 миллиона человек, скончалось от ковида более 611 тысяч человек.
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Администрация американского президента Джо Байдена планирует ввести обязательную вакцинацию от ковида для государственных служащих. Об этом заявил лидер США.
"Этот [вопрос] сейчас рассматривается. И если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал", — сказал он.
Ранее стало известно, что в США рассматривают возможность использовать третью дозу вакцины от коронавируса. Сроки принятия решения зависят от результатов клинических испытаний, которые начались 1 июня.
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