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Байден назвал Россию и Китай соперниками США

Однако американский лидер считает, что это не мешает взаимодействию, например, в противодействии изменениям климата.

27 июля, 21:30
<p>Джо Байден. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Джо Байден. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай являются соперниками Штатов, однако с ними нужно сотрудничать. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками", — отметил Байден.

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Борьбу с изменением климата он назвал одной из сфер, где можно было бы сотрудничать.

Лайф рассказывал, что на этой же встрече Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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