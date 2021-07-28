Байден назвал Россию и Китай соперниками США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай являются соперниками Штатов, однако с ними нужно сотрудничать. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками", — отметил Байден.

Борьбу с изменением климата он назвал одной из сфер, где можно было бы сотрудничать.