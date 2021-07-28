Байден назвал Россию и Китай соперниками США
Однако американский лидер считает, что это не мешает взаимодействию, например, в противодействии изменениям климата.
Джо Байден. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай являются соперниками Штатов, однако с ними нужно сотрудничать. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками", — отметил Байден.
Борьбу с изменением климата он назвал одной из сфер, где можно было бы сотрудничать.
Лайф рассказывал, что на этой же встрече Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года.
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