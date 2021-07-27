Байден заявил о "реальной проблеме" Путина

Президент США Джо Байден считает, что у его российского коллеги Владимира Путина "есть реальная проблема". А заключается она в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.

"Он (Путин. — Прим. ред.) знает, что действительно находится в неприятном положении. И это, на мой взгляд, делает его ещё более опасным", — приводит ТАСС слова Байдена.

Сказал об этом глава Белого дома в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США. Он упоминал о недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.