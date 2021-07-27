Байден заявил о "реальной проблеме" Путина
По версии американского лидера, Россия может опереться только на ядерное оружие и нефтяные скважины.
Фото © Пресс-служба Президента РФ
Президент США Джо Байден считает, что у его российского коллеги Владимира Путина "есть реальная проблема". А заключается она в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.
"Он (Путин. — Прим. ред.) знает, что действительно находится в неприятном положении. И это, на мой взгляд, делает его ещё более опасным", — приводит ТАСС слова Байдена.
Сказал об этом глава Белого дома в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США. Он упоминал о недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.
Напомним, первые переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.
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