НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден заявил о "реальной проблеме" Путина

По версии американского лидера, Россия может опереться только на ядерное оружие и нефтяные скважины.

27 июля, 20:43
3300
<p>Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент США Джо Байден считает, что у его российского коллеги Владимира Путина "есть реальная проблема". А заключается она в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.

"Он (Путин. — Прим. ред.) знает, что действительно находится в неприятном положении. И это, на мой взгляд, делает его ещё более опасным", — приводит ТАСС слова Байдена.

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Сказал об этом глава Белого дома в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США. Он упоминал о недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Напомним, первые переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1