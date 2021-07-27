Рязанец избил бывшую жену в подъезде, но пострадавшим считает себя. Видео © LIFE

В социальных сетях вызвало резонанс видео, которое было снято в посёлке под Рязанью. На этих кадрах молодой человек бьёт и силой вталкивает девушку в лифт. Та особо не сопротивляется, будто привыкла к такому обращению. Как оказалось, камера запечатлела эпизод отношений бывших супругов. Лайф нашёл главного "героя" этого видео. Он утверждает, что не избивал бывшую жену, а просто затащил её домой, потому что она ночью заявилась к нему с неким мужчиной.

По словам Артёма, с женой они развелись ещё год назад якобы из-за частых измен с её стороны. Однако позже пара решила помириться. Как говорит Артём, после покупки новой квартиры они даже съехались.

"В четверг она украла ключ от квартиры второй, украла 50 тысяч рублей и пропала на два дня. В субботу в 00:30 осмелилась приехать ко мне с каким-то нерусским человеком", — рассказывает молодой человек.

По его словам, девушка попросила встретить её, что он и сделал. Он утверждает, что "не трогал её", а просто затаскивал домой, но бывшая жена "была неадекватная".

"Просто обидно, блин. Все друзья об этом знают. Сколько раз мне говорили, зачем ты с ней сходишься. И просто берут, даже слова никто не сказал, не написал в этих пабликах, чтобы заступиться за меня", — сетует Артём.

По его словам, в этот же день между парой произошла интимная близость, но наутро девушка ушла и больше не выходила на связь. А спустя пару дней после инцидента Артёма избили. Также его уволили с должности водителя в государственном учреждении.

"Я вчера ночью заходил кое-как, весь рваный, без кроссовок. Заходил в подъезд. По камерам, получается, видно. Они это не выставили, выставляют ерунду. Мне приходится уезжать в Липецк, чтобы жить там", — говорит он.

Сейчас по факту избиения в подъезде проверку проводит и полиция. Однако заявлений со стороны участников конфликта не поступало.