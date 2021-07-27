В Петербурге женщины подрались из-за коляски у детской площадки. Видео © VK / Мамы Мурино









Местом "кровопролитных" разборок стала детская площадка в городе Мурино под Санкт-Петербургом. Поводом послужила коляска. Как сообщила в соцсетях одна из участниц драки, Инна, ей предъявили претензии в грубой форме из-за того, что она поставила её на газон. В мгновение ока, как пишет мамочка, перепалка переросла в драку.

"Проходившая женщина в белом в грубой форме попросила убрать коляску и тут же начала спрашивать, где я проживаю. Я отвечать толком не стала, и в ту же минуту она приблизилась к коляске, чтобы её убрать. Я побежала со словами: "Что вы делаете?" За что получила толчок рукой в моё плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме", — рассказывает Инна.

В результате конфликта, как на видео говорят сами участницы, пострадали обе. У Инны — выдернутый ноготь, разбитая губа и порванное платье. У женщины в белом, по её словам, сломанный в драке телефон. Претензии последней, судя по кадрам, не ограничиваются только коляской на газоне. Жительница Мурино выступает против прогулок мамочек "не на своей" территории. Обе подали заявления в полицию. Инцидент случился 19 июля. Так как за неделю никаких движений со стороны правоохранительных органов совершено не было, Инна решила обратиться к общественности через соцсети.