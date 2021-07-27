Псаки назвала войной борьбу с коронавирусом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала борьбу с пандемией коронавируса войной. Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов, заставят ли вновь американцев носить маски вне зависимости от статуса вакцинации.

"Мы на войне, мы по-прежнему на войне с вирусом", — ответила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не согласилась с тем, что вакцинированные могут быть разочарованы необходимостью носить маски. Псаки подчеркнула, что "мы всё ещё посреди пандемии".

Американский медицинский регулятор CDC может пересмотреть свою позицию по поводу ношения масок в помещениях привитыми от коронавируса. Это связано с тем, что в США наблюдается рост заражений штаммом "дельта", в том числе среди вакцинированных.