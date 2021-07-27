НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Псаки назвала войной борьбу с коронавирусом

Она подтвердила, что американский регулятор может изменить свою позицию по поводу ношения масок привитыми.

27 июля, 19:34
<p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/542588153590514" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белый дом </a></p>

Кадр из видео © Facebook / Белый дом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала борьбу с пандемией коронавируса войной. Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов, заставят ли вновь американцев носить маски вне зависимости от статуса вакцинации.

"Мы на войне, мы по-прежнему на войне с вирусом", — ответила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не согласилась с тем, что вакцинированные могут быть разочарованы необходимостью носить маски. Псаки подчеркнула, что "мы всё ещё посреди пандемии".

Американский медицинский регулятор CDC может пересмотреть свою позицию по поводу ношения масок в помещениях привитыми от коронавируса. Это связано с тем, что в США наблюдается рост заражений штаммом "дельта", в том числе среди вакцинированных.

В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида

В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида

Ранее Лайф писал, что в США более чем у половины пациентов выявили штамм "дельта". В целом по стране ежедневно заражается около 13 тысяч человек, а умирает — около 250 человек.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

сегодня в 19:50

"Давно пора перестать бодаться": Вирусолог оценил перспективы исследования комбинации вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca

сегодня в 17:49

Боевики с подконтрольной Турции территории атаковали военных Сирии

сегодня в 19:08

"Вы разорвали мне одежду!": Под Петербургом женщины подрались из-за коляски у детской площадки

сегодня в 20:06

Минздрав раскрыл, как намерен ужесточить меры по борьбе с курением

сегодня в 19:45

Новости партнеров

Layer 1