Псаки назвала войной борьбу с коронавирусом
Она подтвердила, что американский регулятор может изменить свою позицию по поводу ношения масок привитыми.
Кадр из видео © Facebook / Белый дом
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала борьбу с пандемией коронавируса войной. Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов, заставят ли вновь американцев носить маски вне зависимости от статуса вакцинации.
"Мы на войне, мы по-прежнему на войне с вирусом", — ответила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома не согласилась с тем, что вакцинированные могут быть разочарованы необходимостью носить маски. Псаки подчеркнула, что "мы всё ещё посреди пандемии".
Американский медицинский регулятор CDC может пересмотреть свою позицию по поводу ношения масок в помещениях привитыми от коронавируса. Это связано с тем, что в США наблюдается рост заражений штаммом "дельта", в том числе среди вакцинированных.
Ранее Лайф писал, что в США более чем у половины пациентов выявили штамм "дельта". В целом по стране ежедневно заражается около 13 тысяч человек, а умирает — около 250 человек.
Комментариев: 0