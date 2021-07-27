Юлия Пересильд показала фото с тренировки перед полётом в космос
Актриса отправится на МКС для съёмок фильма "Вызов" вместе с режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19", полёт запланирован на 5 октября.
Юлия Пересильд. Фото © Kino-teatr.ru
Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд показала поклонникам кадры с подготовки к полёту в космос для съёмок фильма "Вызов". Фотографии артистка опубликовала в "Инстаграме". На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.
"Наша первая совместная тренировка в составе экипажа Шипенко — Шкаплеров — Пересильд. Как всё было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачёты-нормативы-прививки", — написала артистка.
Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 кг. Из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите.
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