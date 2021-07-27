Юлия Пересильд показала фото с тренировки перед полётом в космос

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд показала поклонникам кадры с подготовки к полёту в космос для съёмок фильма "Вызов". Фотографии артистка опубликовала в "Инстаграме". На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.

"Наша первая совместная тренировка в составе экипажа Шипенко — Шкаплеров — Пересильд. Как всё было, расскажу когда-нибудь, а пока работа-тренировки-работа-лекции-экзамены-зачёты-нормативы-прививки", — написала артистка.