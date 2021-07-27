Боевики с подконтрольной Турции территории атаковали военных Сирии

На севере сирийской провинции Алеппо боевики с подконтрольной Турции территории атаковали военных САР. Об этом рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, боевики "произвели пуск управляемой противотанковой ракеты из района населённого пункта Касар по автотранспортному средству ЗИЛ-131 вооружённых сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифаат".

Ракета попала в грузовик, один сирийский военнослужащий погиб, трое получили ранения.