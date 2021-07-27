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На стене лифта в здании Госдепа нарисовали свастику

Все подъёмники находятся в зоне видимости камер наблюдения. Вероятно, с помощью записей с них можно будет установить вандала, причастного к нанесению символа.

27 июля, 18:52
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Рядом с кабинетом спецпосла по мониторингу и борьбе с антисемитизмом в Госдепартаменте США на стене лифта неизвестный вырезал изображение свастики, сообщил портал Axios, ссылаясь на источник. Ресурс опубликовал и фото с места событий.

"Ненавистные граффити были удалены, и этот инцидент будет расследован", — такое сообщение от госсекретаря Тони Блинкена было разослано на следующий день сотрудникам в связи с инцидентом.

Издание отмечает, что все лифты в штаб-квартире Госдепартамента находятся внутри охраняемого периметра, а камеры наблюдения — и во многих случаях охранники в форме — закрывают входы во все охраняемые зоны. Сторонние подрядчики, работающие в здании, проходят тщательную проверку сотрудниками службы безопасности.

Замруководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер подтвердила, что такой инцидент имел место. Сейчас, по её словам, ведётся расследование.

"Антисемитизму нет места в Соединённых Штатах и уж точно в Госдепартаменте", — отрезала дипломат.

Ранее Лайф сообщал, что вандалы в Америке нарисовали свастику на мемориале жертвам холокоста. На монументе также появились надписи "1488" и нацистское приветствие "Хайль Гитлер!".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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