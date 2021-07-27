Швейцария закрыла связанное с "делом Магнитского" расследование

Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла длившееся около десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с так называемым делом Магнитского. Об этом ведомство сообщает в пресс-релизе на своём сайте.

"Основываясь на обширных изысканиях, управление федерального прокурора может подтвердить, что это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии. Таким образом, было принято решение закрыть процедуру", — говорится в заявлении.

Однако, как отмечают в ведомстве, учитывая тот факт, что была "установлена связь между некоторыми активами, арестованными в Швейцарии, и основным правонарушением, совершённым в России", было решено конфисковать с замороженных ранее счетов в пользу государства четыре миллиона швейцарских франков (4,3 миллиона долларов).

Также отмечается, что решение ещё не вступило в силу, следовательно, у сторон есть десять дней на обжалование постановления в Федеральном уголовном суде.