Козловский снимет семейное кино по мотивам русской классики
Режиссёр признался, что долгое время вынашивает идею соединить несколько знаменитых произведений и с помощью их тем, героев и событий представить зрителям свою уникальную историю.
Данила Козловский. Фото © Instagram/danilakozlovsky
Известный актёр и режиссёр Данила Козловский планирует снять новый фильм по мотивам русской классики на семейную тему. Рабочее название проекта — "Тру рашен романс".
Козловский признался, что уже долгое время вынашивает идею соединить несколько знаменитых произведений русской литературы и с помощью их тем, героев и событий представить зрителям собственную уникальную историю.
"Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается "Герой нашего времени", "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы" и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени", — сказал он журналистам на очной защите проектов Фонда кино.
Отмечается, что за сценарий новой киноленты отвечает Александр Фомин, ранее работавший с Козловским над фэнтези-триллером "Крамора". Ожидается, что бюджет проекта составит 405 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что фильм "Чернобыль" Данилы Козловского вышел на Netflix. Режиссёр ленты подчеркнул, что картина стала одной из самых продаваемых за всю историю российского кино. Её увидят в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы, Балтии, в Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и во многих других.
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