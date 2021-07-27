Козловский снимет семейное кино по мотивам русской классики

Известный актёр и режиссёр Данила Козловский планирует снять новый фильм по мотивам русской классики на семейную тему. Рабочее название проекта — "Тру рашен романс".

Козловский признался, что уже долгое время вынашивает идею соединить несколько знаменитых произведений русской литературы и с помощью их тем, героев и событий представить зрителям собственную уникальную историю.

"Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается "Герой нашего времени", "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы" и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени", — сказал он журналистам на очной защите проектов Фонда кино.

Отмечается, что за сценарий новой киноленты отвечает Александр Фомин, ранее работавший с Козловским над фэнтези-триллером "Крамора". Ожидается, что бюджет проекта составит 405 миллионов рублей.