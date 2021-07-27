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Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"

За пять ближайших лет капитан команды заработает 47,5 миллиона долларов.

27 июля, 17:26

Фото © Twitter / Ovi8

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" заключил новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. За это время российский нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

"Я возвращаюсь, "Вашингтон",написал Овечкин в своём твиттере, прикрепив к посту фотографию в кругу семьи с контрактом в руках.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером.

С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли. Его предыдущий контракт с "Вашингтоном" истёк 1 июля.

"Да всё может быть!": Овечкин не исключил возвращения в московское "Динамо"

"Да всё может быть!": Овечкин не исключил возвращения в московское "Динамо"

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар трофи" — приз лучшему снайперу первенства.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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