Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" заключил новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет. За это время российский нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

"Я возвращаюсь, "Вашингтон", — написал Овечкин в своём твиттере, прикрепив к посту фотографию в кругу семьи с контрактом в руках.

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером.

С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли. Его предыдущий контракт с "Вашингтоном" истёк 1 июля.