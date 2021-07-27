Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"
За пять ближайших лет капитан команды заработает 47,5 миллиона долларов.
Фото © Twitter / Ovi8
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" заключил новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет. За это время российский нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).
"Я возвращаюсь, "Вашингтон", — написал Овечкин в своём твиттере, прикрепив к посту фотографию в кругу семьи с контрактом в руках.
I’M BACK DC !!!!! #ALLCAPS pic.twitter.com/7XQPfT6aZP— Alex Ovechkin (@ovi8) July 27, 2021
Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером.
С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли. Его предыдущий контракт с "Вашингтоном" истёк 1 июля.
В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар трофи" — приз лучшему снайперу первенства.
Комментариев: 0