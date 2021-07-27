Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не получала травму во время женского командного многоборья на Олимпиаде в Токио, а снялась с соревнований из-за других причин. Об этом сообщает Reuters.

"После своего выступления я просто не хотела продолжать дальше. [Травма?] Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости <...> Я должна сосредоточиться на своём психическом здоровье. Я просто думаю, что психическое здоровье сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и своё тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас", — отметила Байлз.

По словам гимнастки, она больше не доверяет себе так же сильно, как раньше. К тому же у Байлз бывают иногда дни, когда она "чувствует тяжесть всего мира".