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"Небольшое повреждение гордости": Байлз объяснила, почему снялась с командного турнира по гимнастике на Олимпиаде

Напомним, после неудачного выполнения опорного прыжка она решила не продолжать выступления.

27 июля, 15:08
<p>Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis</p>

Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis

Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не получала травму во время женского командного многоборья на Олимпиаде в Токио, а снялась с соревнований из-за других причин. Об этом сообщает Reuters.

"После своего выступления я просто не хотела продолжать дальше. [Травма?] Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости <...> Я должна сосредоточиться на своём психическом здоровье. Я просто думаю, что психическое здоровье сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и своё тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас", — отметила Байлз.

По словам гимнастки, она больше не доверяет себе так же сильно, как раньше. К тому же у Байлз бывают иногда дни, когда она "чувствует тяжесть всего мира".

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы

Напомним, олимпийскими чемпионками по спортивной гимнастике в женском командном многоборье стали представительницы сборной России, которые оставили на втором месте американок.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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