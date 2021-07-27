"Небольшое повреждение гордости": Байлз объяснила, почему снялась с командного турнира по гимнастике на Олимпиаде
Напомним, после неудачного выполнения опорного прыжка она решила не продолжать выступления.
Фото © ТАСС / AP / Ashley Landis
Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не получала травму во время женского командного многоборья на Олимпиаде в Токио, а снялась с соревнований из-за других причин. Об этом сообщает Reuters.
"После своего выступления я просто не хотела продолжать дальше. [Травма?] Нет. Просто небольшое повреждение моей гордости <...> Я должна сосредоточиться на своём психическом здоровье. Я просто думаю, что психическое здоровье сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и своё тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас", — отметила Байлз.
По словам гимнастки, она больше не доверяет себе так же сильно, как раньше. К тому же у Байлз бывают иногда дни, когда она "чувствует тяжесть всего мира".
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы
Напомним, олимпийскими чемпионками по спортивной гимнастике в женском командном многоборье стали представительницы сборной России, которые оставили на втором месте американок.
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