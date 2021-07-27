Олимпиада в Токио уверенно набрала обороты и на всех парах несётся к своему экватору. Позади четвёртый день соревнований, который снова пополнил медальную копилку сборной России наградами самого разного достоинства.

Исторические победы в плавании, тхэквондо и гимнастике

Буквально вчера мы отмечали первое за 25 лет золото мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье. Не прошло и суток, как отечественные любители спорта вновь получили возможность вспомнить далёкий 1996 год и славные победы на играх в Атланте. Именно тогда у России была последняя победа в плавании.

Обновил этот показатель Евгений Рылов. Он наряду с Климентом Колесниковым был главным фаворитом заплыва на 100 метров на спине. В итоге наш дуэт — на первых двух позициях. Причём Колесникову до победы не хватило двух сотых секунды.

Продолжили писать историю наши тхэквондисты. Почин Максима Храмцова поддержал его друг по команде Владислав Ларин, который без особых проблем прошёл по всему олимпийскому турниру и забрал своё золото. В финале представитель Северной Македонии Деян Георгиевски попытался оказать сопротивление, но особо не получилось.

Буквально за несколько минут до этого блеснули наши гимнастики. Россиянки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в крайне напряжённом финале командного многоборья оставили позади американок, которые по ходу турнира остались без своей главной звезды — Симоны Байлз. Для России это первая в истории победа в женском командном многоборье. В последний раз золото мы брали здесь почти 30 лет назад в составе объединённой команды СНГ.

Медали в стрельбе

Продолжают радовать болельщиков и наши стрелки, которые от индивидуальных соревнований перешли к командным. Сначала Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов взяли серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. К слову, для Бацарашкиной это вторая медаль игр в Токио.

Чуть позже Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Для нашей сборной это четвёртая медаль такого достоинства.

Успехи в новом виде спорта

Радуют отечественные мастера баскетбола 3х3. Причём как мужская, так и женская сборные. Представителям сильного пола для выхода в полуфинал пришлось потягаться с Нидерландами в четвертьфинале. Итоговые 21:19 оставили поклонников баскетбола без голоса и нервных клеток.

Девушки же в полуфинал шагнули сразу из группового этапа, минуя четвертьфинал. Групповой этап наши дамы закончили уверенной победой над Италией — 17:9. Теперь их ждёт игра со сборной Китая. Мужчинам же предстоит сразиться с Сербией.

Пловцы и боксёры идут к медалям

В четвертьфинальные бои сумели выйти российские боксёры Муслим Гаджимагомедов, который уверенно разобрался с соперником из Алжира, и Андрей Замковой. Парни выступают в разных весовых категориях, поэтому можем рассчитывать больше чем на одну медаль!

Ждём удачного выступления от наших пловцов, которым предстоит показать себя в финале эстафеты 4 по 200 метров. В полуфиналы на своих дистанциях сумели пробиться и другие наши мастера плавания: Антон Чупков и Кирилл Пригода (200 м, брасс), Светлана Чимрова (200 м, баттерфляй), Климент Колесников и Андрей Минаков (100 м, вольный стиль).

Игровые виды спорта

Продолжает искать свою игру наша женская сборная по гандболу. Пока что действующие олимпийские чемпионки идут без побед. На сей раз россиянки проиграли Швеции — 24:36. Зато мощно показали себя волейболистки, которые не оставили никаких шансов соперницам из Аргентины — 3:0.

Расстроил теннисист Аслан Карацев, который завершил борьбу в одиночном разряде, проиграв Жереми Шарди из Франции. Зато в четвертьфинале сыграет Анастасия Павлюченкова, которая не оставила шансов испанке Соррибес Тормо. В третий круг отправился и Карен Хачанов, обыгравший австралийца Джеймса Дакворта.