Время принять решение: Королева мирового плавания проиграла Олимпиаду и близка к завершению карьеры Главная звезда этого вида спорта в нашей стране уже давно показала всему миру всю свою мощь и красоту. 27 июля, 13:11 Фото © instagram/pryanya93

Юлия Ефимова ехала на свою четвёртую Олимпиаду явно за золотом. Надоело главной звезде нашего плавания довольствоваться наградами меньшего калибра. К тому же и с чемпионатов мира, и с европейских турниров победы она уже привозила, а вот Олимпийские игры как-то нашей спортсменке не покорялись. Чуда, увы, не случилось.

Без коронной дистанции

Главная досада для Ефимовой — отсутствие возможности проявить себя на коронной дистанции в 200 метров брассом. Именно с ней связаны её главные и горячо любимые виктории. Однако на Олимпиаде в Токио нашу звезду на этой дистанции мы не увидим. Довольствоваться осталось лишь заплывом вдвое короче.

В предварительных стартах всё было по плану. Ефимова уверенно шла к финалу, показывая нормальное квалификационное время. В итоге вместе с 16-летней Евгенией Чикуновой она вышла в решающий заплыв. По сути, и многие это понимали, для Ефимовой это была ситуация в духе "пан или пропал". И случилось второе. Она заняла лишь пятое место, оставшись вовсе без медали.

"Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Ещё со времён Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я всё ещё стою перед вами!" — рассказала Ефимова журналистам после проигранного финала.

Также она поведала, что была совершенно не в форме на главном старте года. И это уже не в первый раз. Нечто похожее мы слышали и после того, как она не смогла отобраться на Олимпиаду на коронной дистанции 200 метров брассом. Совсем не ясно, что же происходит.

Неудачи на Олимпиадах

Ефимовой катастрофически не везёт на главных стартах четырёхлетия. Со времён её первой Олимпиады в Пекине сменилось не одно поколение мастериц брасса, а Ефимова всё ещё в элите. Но без олимпийского золота. Конечно, есть и бронза Лондона, и два серебра Рио. Однако от Ефимовой, по крайней мере в нашей стране, все ждут только золота.

Тем более что к Играм в Токио она шла с двумя победами на чемпионатах мира. Казалось, что Ефимова всё-таки доберёт нужных кондиций и сломает эту "систему", а на её шее появится наконец олимпийское золото. Но в этот раз на пути встала американка Лидия Джейкоби.

"Мне было немного непривычно, что я плыву всего одну дистанцию. Привыкла к тому, что если недоработала где-то на сотне, то у меня есть двести, где я смотрю все свои ошибки. Можно что-то изменить, подработать. На 200 метрах у тебя есть время подумать, где-то поработать. На сотне — нет"

Впрочем, даже несмотря на все взлёты Ефимовой, было чёткое ощущение, что глобально карьера нашей звёздочки мирового плавания и динамика результатов идёт постепенно вниз. На смену одним молодым и дерзким приходили другие, пытаясь оставить Ефимову немного в стороне. Благо что опытная спортсменка с этим не соглашалась.

Что будет дальше?

Главный вопрос — какое продолжение будет у карьеры Ефимовой? И будет ли? Понятно, что сейчас у пловчихи нет никакого настроения и желания об этом думать. По сути, у неё остаётся шанс показать себя, если тренеры поставят её в комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Однако и здесь далеко не факт, что она будет смотреться лучше той же Чикуновой.

К тому же Ефимовой уже 29 лет. Для плавания возраст далеко не самый солидный, но вот лишь один нюанс: все, кто сегодня обогнал нашу спортсменку, — значительно её моложе. Чемпионкой стала 17-летняя брассистка из США, а две другие медали забрали девушки, которые родились на пять лет позже Ефимовой.

Моложе была и одна из главных соперниц Ефимовой на протяжении всей карьеры — литовка Рута Мейлутите. Ей сейчас всего лишь 24 года, а она уже закончила выступать, взяв золото Олимпиады в Лондоне в 15 лет.

Решать, естественно, придётся Ефимовой. Кажется, что любое её решение найдёт позитивный отклик. Если не закончит, то замечательно — главная звезда и прима нашего плавания остаётся в строю и будет продолжать показывать класс. Решит уйти, то тоже ничего плохого — да, будет очень жаль, но за плечами остаётся великолепная карьера, а впереди интересное и загадочное будущее.

Безусловно, именно Ефимова — символ российского плавания. Её боится и уважает весь мир, ведь из года в год наша спортсменка не переставала демонстрировать высочайшие результаты. Пусть и без золота Олимпийских игр, отсутствие которого никак не меняет более чем почтительного отношения к Юлии Ефимовой.

Даже уйдя из спорта, Ефимова не будет обделена вниманием. Один её "инстаграм" чего только стоит. В нём спортсменка никогда не стесняется публиковать привлекательные снимки. Кроме того, недавно Ефимова заключила контракт с брендом Puma. Помимо неё амбассадором марки является легендарный ямайский бегун Усейн Болт. Компания более чем приличная.

Будем честны, Ефимова всем и всё доказала. Золотая медаль Олимпийских игр манит и притягивает к себе. Впрочем, до Парижа-2024 всего лишь три года. Не так-то и много. Быть может, неплохим вариантом будет небольшая пауза в карьере, которая поможет Ефимовой собраться с мыслями и приехать на следующую Олимпиаду в статусе абсолютного фаворита. Как бы там ни было, а хочется, чтобы Юлия Ефимова оставалась с нами как можно дольше.

Авторы Шамиль Гаджиев