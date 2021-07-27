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Олимпийскому чемпиону Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с котиком

Отметим, что эту деталь спортсмену подарила возлюбленная. После этого пловец выходил в маске на заплывы на чемпионате Европы и чемпионате России.

27 июля, 05:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/evgesh.rylov2396/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgesh.rylov2396</a></p>

Фото © Instagram / evgesh.rylov2396

Российский олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему не разрешили выйти в маске с изображением кошачьей мордочки на церемонию награждения после соревнований в бассейне на Олимпиаде в Токио.

"Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: "Извините, нельзя". Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — поделился спортсмен в беседе с РИА "Новости" после награждения.

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Отметим, что необычную маску Рылову подарила его возлюбленная. После пловец выходил в ней на заплывы на чемпионате Европы и чемпионате России.

Напомним, Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды в заплыве на 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Климент Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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