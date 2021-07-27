Олимпийскому чемпиону Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с котиком

Российский олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему не разрешили выйти в маске с изображением кошачьей мордочки на церемонию награждения после соревнований в бассейне на Олимпиаде в Токио.

"Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: "Извините, нельзя". Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — поделился спортсмен в беседе с РИА "Новости" после награждения.

Отметим, что необычную маску Рылову подарила его возлюбленная. После пловец выходил в ней на заплывы на чемпионате Европы и чемпионате России.