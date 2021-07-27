Олимпийскому чемпиону Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с котиком
Отметим, что эту деталь спортсмену подарила возлюбленная. После этого пловец выходил в маске на заплывы на чемпионате Европы и чемпионате России.
Фото © Instagram / evgesh.rylov2396
Российский олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему не разрешили выйти в маске с изображением кошачьей мордочки на церемонию награждения после соревнований в бассейне на Олимпиаде в Токио.
"Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: "Извините, нельзя". Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", — поделился спортсмен в беседе с РИА "Новости" после награждения.
Отметим, что необычную маску Рылову подарила его возлюбленная. После пловец выходил в ней на заплывы на чемпионате Европы и чемпионате России.
Напомним, Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды в заплыве на 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Климент Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды.
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