Впервые за 25 лет: Россияне взяли золото и серебро на Олимпиаде в плавании на 100 метров
Первое место на ОИ российские спортсмены не занимали в этом виде спорта ещё с прошлого века.
Фото © ТАСС \ Станислав Красильников
Фото © Олимпийский комитет России
Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине. Климент Колесников стал серебряным призёром.
Фото © Олимпийский комитет России
Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды, установив новый европейский рекорд. Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды.
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Примечательно, что россиянин впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. В 1996 году в Атланте по две золотые награды получили Александр Попов и Денис Панкратов.
Ранее Лайф публиковал расписание четвёртого дня Олимпиады в Токио. Кроме пловцов ждём успехов гимнасток и стрелков.
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