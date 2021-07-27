"Лежать на диване не планирую": Серебряную призёрку Олимпиады встретили в Челябинске овациями
Татьяна Минина едва не стала обладательницей золота, но уступила американке Анастасии Золотич.
Сотни человек встретили в Челябинске серебренную медалистку Олимпиады в Токио. Видео © LIFE
В аэропорту Челябинска собрались почти две сотни человек, чтобы встретить и поздравить с серебряной олимпийской медалью тхэквондистку Татьяну Минину. Болельщики приготовили для спортсменки цветы и поздравительные плакаты.
Увидев такую встречу, тренер Мининой Александр Энс и сама Татьяна расплылись в улыбке. По словам спортсменки, узнавали её ещё в столичном аэропорту.
Татьяна говорит, что сначала расстроилась, что получила лишь серебро, но позже осознала, что всё равно является олимпийской медалисткой, к чему стремилась долгое время. Девушка очень устала: за плечами не только соревнования, но и изнурительная дорога из Японии домой.
"Сейчас у меня куча эмоций: радость, море впечатлений и ещё большая усталость. После финального боя я так и не ложилась спать, почти сразу поехали в аэропорт, потом 10 часов до Москвы, четыре часа в аэропорту и ещё два до Челябинска. Сейчас хочется просто приехать домой", — говорит олимпийская медалистка.
От заветного золота Татьяну отделял один поединок с американкой Анастасией Золотич. Бой шёл очень результативно, но уже в первом тайме американка имела преимущество в три очка. Итогом матча стал счёт 17:25 и серебряная медаль у россиянки Татьяны Мининой. Тренер девушки Александр Энс уверен, что серебро для сборной РФ — отличный результат.
"Соперница крупнее Тани, это её вес. Таня обычно выступает в 53 кг и 57. Но сейчас мы уже осознаём, что и серебряная награда — это большой успех..." — говорит он.
Встретить 24-летнюю чемпионку приехала и её мама — Нина Кудашова. Она была впечатлена тем, что люди захотели сделать такой сюрприз для её дочери, и призналась, что очень гордится её успехами. По её словам, тренер сразу увидел большой потенциал у Татьяны.
"Он сказал об этом, как только Таня пришла в клуб. И сделал это", — сказала она.
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