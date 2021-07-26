Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио постепенно набирают обороты, выигрывая всё больше и больше медалей. Лайф отмечает основные события четвёртого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

00:30. Триатлон (женщины, индивидуальное первенство). Финал

В первом медальном виде дня мы будем болеть за Анастасию Горбунову и Александру Разорёнову. Девушкам предстоит преодолеть марафонскую дистанцию общей протяжённостью в 51,5 км. В том числе им нужно будет проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км.

04:43. Плавание (мужчины, вольный стиль, 200 м). Финал

Вполне возможно, что первую для России медаль в плавании на Олимпиаде в Токио выиграет Мартин Малютин. В финал он вышел с пятым временем и не собирается останавливаться на достигнутом. За плечами у 22-летнего спортсмена три золота на чемпионате Европы и две медали на ЧМ-2019.

04:51. Плавание (женщины, спина, 100 м). Финал

В этом виде россиянок не будет. Мария Каменева в полуфинале показала лишь десятый результат. До попадания в финальную восьмёрку ей не хватило 19 сотых секунды. Победы стоит ждать от двукратной чемпионки мира американки Реган Смит.

04:59. Плавание (мужчины, спина, 100 м). Финал

На этой дистанции мы вправе ждать не просто медали, а сразу золота. Шутка ли, Россию будут представлять двукратные чемпионы мира Климент Колесников и Евгений Рылов. Их главным соперником будет трёхкратный олимпийский чемпион американец Райан Мёрфи.

05:00. Стрельба (смешанные команды, пистолет пневматический, 10 м). Финал

Россия выставит два дуэта. В первом из них в паре с Артёмом Черноусовым выступит обладательница золота Игр в Токио Виталина Бацарашкина. Во втором — жена Черноусова Маргарита и Антон Аристархов.

05:17. Плавание (женщины, брасс, 100 м). Финал

На Олимпиаде в Токио наша легендарная пловчиха Юлия Ефимова поплывёт только на стометровке. Здесь шестикратная чемпионка мира выложится на все 100% или даже больше. Также стоит ждать хорошего результата от 16-летней Евгении Чикуновой. В любом случае главной надежде США в брассе Лилли Кинг никто не обещает лёгкой жизни.

07:00. Софтбол (женщины). Матч за бронзовые медали

Первые медали в игровых видах спорта разыграют сборные Мексики и Канады.

09:00. Велоспорт (женщины, маунтинбайк, кросс). Финал

Россию будет представлять 22-летняя Виктория Кирсанова. Она является трёхкратной чемпионкой России и бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы.

09:00. Прыжки в воду (женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки). Финал

В понедельник россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзу в аналогичной дисциплине. У наших женщин повторить их успех не получится, поскольку они просто не отобрались на Олимпиаду. Фаворитами будут действующие чемпионки мира в этом виде — китаяки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци.

09:15. Стрельба (смешанные команды, винтовка пневматическая, 10 м). Финал

В этом виде стрельбы свою вторую медаль на Играх в Токио постарается выиграть Анастасия Галашина, у которой уже есть серебро. В паре с ней выступит Владимир Масленников. Второй российский дуэт составят Юлия Каримова и Сергей Каменский.

09:50. Тяжёлая атлетика (женщины, 59 кг). Финал

Этот вид программы пройдёт без участия россиянок.

10:15. Гребля на байдарках и каноэ (женщины, слалом, байдарки-одиночки). Финал

Россию будет представлять 23-летняя Алсу Миназова. Она является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года.

11:00. Конный спорт (выездка, команды). Финал

Россиянки в финал не попали. Инесса Меркулова, Александра Максакова и Татьяна Костерина заняли в квалификации лишь 12-е место.

12:20. Дзюдо (женщины, до 63 кг). Финал и поединки за бронзовую награду

За Россию выступит чемпионка Европы 2012 года Дарья Давыдова. В число фаворитов она не входит. Под первым номером в этой категории посеяна пятикратная чемпионка мира из Франции Кларисс Агбеньену.

12:30. Фехтование (женщины, шпага, команды). Финал и поединок за бронзовую награду

На турнире фехтовальщиков завершились индивидуальные поединки, пришло время командного первенства. Первыми вступают в бой шпажистки. За сборную России выступит бронзовый призёр Игр в Токио Айзанат Муртазаева, а также Виолетта Колобова и Юлия Личагина. В четвертьфинале их ждёт встреча с итальянками.

12:45. Дзюдо (мужчины, до 81 кг). Финал и поединки за бронзовую награду

Наш участник Алан Хубецов — чемпион Европы 2017 года. На турнире он посеян под восьмым номером. Первым соперником россиянина будет Владимир Золоев из Киргизии.

13:45. Спортивная гимнастика (женщины, многоборье, команды)

Россиянкам Ангелине Мельниковой, Владиславе Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой вполне по силам повторить успех мужской российской команды. Во всяком случае, в квалификации они показали лучший результат.

13:50. Тяжёлая атлетика (женщины, до 64 кг). Финал

Олимпийскую лицензию в этой весовой категории россиянки не получили.

14:00. Софтбол (женщины). Финал

Никто не сомневался, что до решающего матча дойдут команды Японии и США. Так и случилось.

14:00. Тхэквондо (женщины, свыше 67 кг). Финал и поединки за бронзовую награду

Россиянки в этом виде программы на Олимпиаду не отобрались.

14:15. Тхэквондо (мужчины, свыше 80 кг). Финал и поединки за бронзовую награду

Хорошие шансы на медаль у нашего Владислава Ларина. Первым соперником чемпиона мира 2019 года будет знаменосец сборной Тонга Пита Николас Тауфатофуа, который на трёх последних Олимпиадах выходит на церемонию открытия в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом.

Игровые вида спорта и теннис