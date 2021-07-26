Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что воспринял золото дочери на Олимпиаде в Токио значительно острее, чем собственные победы на Играх. Об этом сообщает РИА "Новости".

В понедельник София Позднякова выиграла золото в личном олимпийском турнире саблисток. В финале она одолела знаменосца сборной России Софью Великую со счётом 15:11.

"Конечно, победа дочери на Олимпийских играх чувствуется гораздо сильнее по ощущениям, чем любая из собственных побед. Тем более я фехтовал очень давно, сейчас и не вспомнить, как это было", — заявил Поздняков.

Великая проиграла в финале личного турнира на третьих Играх подряд. Также у неё есть золото Рио-де-Жанейро 2016 года в командном первенстве. Поздняков отметил, что с удовольствием включит 36-летнюю спортсменку в состав сборной на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Нет смысла расстраиваться, если ты завоевал серебро. Это не проигранный финал, это выигранное серебро. На этих соревнованиях ещё будет командное соревнование у саблисток, где я бы хотел пожелать Софье Великой выиграть ещё одно золото", — добавил президент ОКР.