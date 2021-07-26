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"Победа дочери по ощущениям сильнее собственной": Глава ОКР прокомментировал золото Софии Поздняковой на Олимпиаде

Также он пожелал знаменосцу сборной России Софье Великой победить в командном турнире в Токио.

26 июля, 14:10
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что воспринял золото дочери на Олимпиаде в Токио значительно острее, чем собственные победы на Играх. Об этом сообщает РИА "Новости".

В понедельник София Позднякова выиграла золото в личном олимпийском турнире саблисток. В финале она одолела знаменосца сборной России Софью Великую со счётом 15:11.

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"Конечно, победа дочери на Олимпийских играх чувствуется гораздо сильнее по ощущениям, чем любая из собственных побед. Тем более я фехтовал очень давно, сейчас и не вспомнить, как это было", — заявил Поздняков.

Великая проиграла в финале личного турнира на третьих Играх подряд. Также у неё есть золото Рио-де-Жанейро 2016 года в командном первенстве. Поздняков отметил, что с удовольствием включит 36-летнюю спортсменку в состав сборной на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Нет смысла расстраиваться, если ты завоевал серебро. Это не проигранный финал, это выигранное серебро. На этих соревнованиях ещё будет командное соревнование у саблисток, где я бы хотел пожелать Софье Великой выиграть ещё одно золото", — добавил президент ОКР.

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Сам Станислав Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. Как и дочь, он выступал в турнирах саблистов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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