"Победа дочери по ощущениям сильнее собственной": Глава ОКР прокомментировал золото Софии Поздняковой на Олимпиаде
Также он пожелал знаменосцу сборной России Софье Великой победить в командном турнире в Токио.
Фото © Олимпийский комитет России
Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что воспринял золото дочери на Олимпиаде в Токио значительно острее, чем собственные победы на Играх. Об этом сообщает РИА "Новости".
В понедельник София Позднякова выиграла золото в личном олимпийском турнире саблисток. В финале она одолела знаменосца сборной России Софью Великую со счётом 15:11.
"Конечно, победа дочери на Олимпийских играх чувствуется гораздо сильнее по ощущениям, чем любая из собственных побед. Тем более я фехтовал очень давно, сейчас и не вспомнить, как это было", — заявил Поздняков.
Великая проиграла в финале личного турнира на третьих Играх подряд. Также у неё есть золото Рио-де-Жанейро 2016 года в командном первенстве. Поздняков отметил, что с удовольствием включит 36-летнюю спортсменку в состав сборной на Олимпиаде 2024 года в Париже.
"Нет смысла расстраиваться, если ты завоевал серебро. Это не проигранный финал, это выигранное серебро. На этих соревнованиях ещё будет командное соревнование у саблисток, где я бы хотел пожелать Софье Великой выиграть ещё одно золото", — добавил президент ОКР.
Сам Станислав Поздняков является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. Как и дочь, он выступал в турнирах саблистов.
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