София Позднякова принесла России второе золото на Олимпиаде в Токио
На третьих Играх подряд серебро в этом виде программы — у другой представительницы нашей страны Софьи Великой.
Фото © Олимпийский комитет России
Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио. В решающем матче она была сильнее другой нашей спортсменки — Софьи Великой.
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С начала поединка опытная Великая попыталась уйти в отрыв, но более молодая Позднякова не отпускала свою соперницу и подругу по команде. На паузу девушки ушли при счёте 8:7 в пользу Великой. После небольшого перерыва на первый план попыталась выйти Позднякова, однако 36-летняя соперница не давала ей уходить в отрыв. Но дочь главы ОКР всё равно сумела сделать это и стать чемпионкой Олимпиады.
Таким образом, наша сборная в этом виде программы взяла сразу две медали, а их общее количество достигло десяти. В активе сборной России — две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.
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