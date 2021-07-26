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София Позднякова принесла России второе золото на Олимпиаде в Токио

На третьих Играх подряд серебро в этом виде программы — у другой представительницы нашей страны Софьи Великой.

26 июля, 11:59
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио. В решающем матче она была сильнее другой нашей спортсменки — Софьи Великой.

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С начала поединка опытная Великая попыталась уйти в отрыв, но более молодая Позднякова не отпускала свою соперницу и подругу по команде. На паузу девушки ушли при счёте 8:7 в пользу Великой. После небольшого перерыва на первый план попыталась выйти Позднякова, однако 36-летняя соперница не давала ей уходить в отрыв. Но дочь главы ОКР всё равно сумела сделать это и стать чемпионкой Олимпиады.

Таким образом, наша сборная в этом виде программы взяла сразу две медали, а их общее количество достигло десяти. В активе сборной России — две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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