София Позднякова принесла России второе золото на Олимпиаде в Токио

Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио. В решающем матче она была сильнее другой нашей спортсменки — Софьи Великой.

С начала поединка опытная Великая попыталась уйти в отрыв, но более молодая Позднякова не отпускала свою соперницу и подругу по команде. На паузу девушки ушли при счёте 8:7 в пользу Великой. После небольшого перерыва на первый план попыталась выйти Позднякова, однако 36-летняя соперница не давала ей уходить в отрыв. Но дочь главы ОКР всё равно сумела сделать это и стать чемпионкой Олимпиады.