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Оправданный CAS пловец Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

В предварительном заплыве российский спортсмен показал 12-й результат.

26 июля, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российский пловец Александр Кудашев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.

В предварительном заплыве он показал 12-й результат. Финишировавшему с лучшим временем венгру Криштофу Милаку россиянин проиграл 1,96 секунды.

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Полуфинал в плавании на 200 метров баттерфляем состоится во вторник, 27 июля. Финал — в среду, 28 июля.

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За неделю до старта Игр Кудашев, а также Вероника Андрусенко были отстранены от участия в Олимпиаде за допинговые нарушения. CAS в срочном порядке рассмотрел апелляции российских пловцов и снял с них все обвинения.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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