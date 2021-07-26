Оправданный CAS пловец Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Полуфинал в плавании на 200 метров баттерфляем состоится во вторник, 27 июля. Финал — в среду, 28 июля.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

За неделю до старта Игр Кудашев, а также Вероника Андрусенко были отстранены от участия в Олимпиаде за допинговые нарушения. CAS в срочном порядке рассмотрел апелляции российских пловцов и снял с них все обвинения.