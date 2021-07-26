Оправданный CAS пловец Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
В предварительном заплыве российский спортсмен показал 12-й результат.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский пловец Александр Кудашев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио на дистанции 200 метров баттерфляем.
В предварительном заплыве он показал 12-й результат. Финишировавшему с лучшим временем венгру Криштофу Милаку россиянин проиграл 1,96 секунды.
Полуфинал в плавании на 200 метров баттерфляем состоится во вторник, 27 июля. Финал — в среду, 28 июля.
За неделю до старта Игр Кудашев, а также Вероника Андрусенко были отстранены от участия в Олимпиаде за допинговые нарушения. CAS в срочном порядке рассмотрел апелляции российских пловцов и снял с них все обвинения.
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