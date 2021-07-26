Выход двух россиянок в финал соревнований по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио является феноменальным достижением. Об этом в беседе со Sport24 заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Это просто феноменально. Я очень рад за наших девочек. <...> Я очень надеюсь, что девчонки станут сильнее, как бы ни сложился финал. Надеемся, что в командном турнире мы снова будем лучшими. Наши саблистки совершенно невероятны. Я просто плачу от счастья, они огромные молодцы. Все болеем за наших", — подчеркнул Губерниев.

Комментатор также вспомнил, что для Великой это уже будет второй олимпийский финал, а Позднякова является дочерью президента ОКР.