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"Просто плачу от счастья": Губерниев назвал феноменальным российский финал в фехтовании на Олимпиаде

Стоит подчеркнуть, что подобное в соревнованиях саблисток происходит на вторых Играх подряд.

26 июля, 11:09
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Выход двух россиянок в финал соревнований по фехтованию на саблях на Олимпиаде в Токио является феноменальным достижением. Об этом в беседе со Sport24 заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Это просто феноменально. Я очень рад за наших девочек. <...> Я очень надеюсь, что девчонки станут сильнее, как бы ни сложился финал. Надеемся, что в командном турнире мы снова будем лучшими. Наши саблистки совершенно невероятны. Я просто плачу от счастья, они огромные молодцы. Все болеем за наших", — подчеркнул Губерниев.

Комментатор также вспомнил, что для Великой это уже будет второй олимпийский финал, а Позднякова является дочерью президента ОКР.

Русский финал второй раз подряд: Саблистка Софья Великая сразится за золото с Софией Поздняковой

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Напомним, Софья Великая и София Позднякова вышли в финал соревнований по фехтованию на саблях в рамках Олимпиады в Токио. Стоит подчеркнуть, что на вторых Играх подряд две россиянки оспорят золотую медаль в этом виде программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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