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Пловчиха Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в Токио с рекордом России

Решающий заплыв пройдёт в Tokyo Aquatics Centre в среду, 28 июля.

26 июля, 13:51
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова вышла в финал олимпийского турнира в Токио на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В предварительном заплыве она показала пятый результат. Финишировавшей с лучшим временем пятикратной олимпийской чемпионке из США Кэти Ледеки россиянка проиграла почти 15 секунд.

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Финал на дистанции 1500 метров вольным стилем у женщин состоится в среду, 28 июля.

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Напомним, что в плавании сборная России не выиграла на Олимпиаде в Токио ещё ни одной медали. Всего в копилке команды 12 наград: четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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