Пловчиха Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в Токио с рекордом России

В предварительном заплыве она показала пятый результат. Финишировавшей с лучшим временем пятикратной олимпийской чемпионке из США Кэти Ледеки россиянка проиграла почти 15 секунд.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Напомним, что в плавании сборная России не выиграла на Олимпиаде в Токио ещё ни одной медали. Всего в копилке команды 12 наград: четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзы.