Пловчиха Кирпичникова вышла в финал Олимпиады в Токио с рекордом России
Решающий заплыв пройдёт в Tokyo Aquatics Centre в среду, 28 июля.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова вышла в финал олимпийского турнира в Токио на дистанции 1500 метров вольным стилем.
В предварительном заплыве она показала пятый результат. Финишировавшей с лучшим временем пятикратной олимпийской чемпионке из США Кэти Ледеки россиянка проиграла почти 15 секунд.
Финал на дистанции 1500 метров вольным стилем у женщин состоится в среду, 28 июля.
Напомним, что в плавании сборная России не выиграла на Олимпиаде в Токио ещё ни одной медали. Всего в копилке команды 12 наград: четыре золота, пять серебряных медалей и три бронзы.
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