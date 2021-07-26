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Тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио

Эта победа стала для России первой в тхэквондо за всю олимпийскую историю.

26 июля, 13:03
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Для нашей страны победа стала первой на Играх в этом виде спорта за всю историю.

В финале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счётом 20:9 в пользу нашего спортсмена.

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Медаль Храмцова стала для российских тхэквондистов третьей на турнире. Ранее Михаил Артамонов взял бронзу в категории до 58 килограммов, а Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 килограммов.

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Всего на соревнованиях в Токио сборная России завоевала уже 12 медалей. На счету нашей команды четыре золота, пять серебряных наград и три бронзы. В медальном зачёте россияне располагаются на четвёртой позиции. Впереди — сборные США, Японии и Китая.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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