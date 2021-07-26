Тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Для нашей страны победа стала первой на Играх в этом виде спорта за всю историю.

В финале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, победил представителя Иордании Салеха Эль-Шарабати. Поединок завершился со счётом 20:9 в пользу нашего спортсмена.

Медаль Храмцова стала для российских тхэквондистов третьей на турнире. Ранее Михаил Артамонов взял бронзу в категории до 58 килограммов, а Татьяна Минина выиграла серебро в весе до 57 килограммов.