#WewillROCyou: Граффити в поддержку российских олимпийцев украсили фасад дома в Замоскворечье
На рисунке запечатлён момент борьбы двух спортсменов: у первого на кимоно изображён олимпийский мишка, у второго — символика ВАДА. Угадаете, кто кого уложил на лопатки?
Фото © Агентство "Москва"
Рисунок-граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио появился на стене дома на пересечении улицы Бахрушина и Зацепского Вала в столичном районе Замоскворечье. На рисунке изображены борющиеся на татами спортсмены, за спинами которых угадывается силуэт горы Фудзияма. У одного из борцов на кимоно изображён олимпийский мишка — символ советского спортивного наследия нашей страны, а у его оппонента, поваленного на лопатки, на форме видна надпись ВАДА, отсылающая к Всемирному антидопинговому агентству.
Ранее в понедельник известный певец Дима Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип "Ради побед", посвящённый российским спортсменам.
Лайф уже рассказывал, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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