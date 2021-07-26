Рисунок-граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио появился на стене дома на пересечении улицы Бахрушина и Зацепского Вала в столичном районе Замоскворечье. На рисунке изображены борющиеся на татами спортсмены, за спинами которых угадывается силуэт горы Фудзияма. У одного из борцов на кимоно изображён олимпийский мишка — символ советского спортивного наследия нашей страны, а у его оппонента, поваленного на лопатки, на форме видна надпись ВАДА, отсылающая к Всемирному антидопинговому агентству.