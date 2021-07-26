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#WewillROCyou: Граффити в поддержку российских олимпийцев украсили фасад дома в Замоскворечье

На рисунке запечатлён момент борьбы двух спортсменов: у первого на кимоно изображён олимпийский мишка, у второго — символика ВАДА. Угадаете, кто кого уложил на лопатки?

26 июля, 12:02
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Рисунок-граффити в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио появился на стене дома на пересечении улицы Бахрушина и Зацепского Вала в столичном районе Замоскворечье. На рисунке изображены борющиеся на татами спортсмены, за спинами которых угадывается силуэт горы Фудзияма. У одного из борцов на кимоно изображён олимпийский мишка — символ советского спортивного наследия нашей страны, а у его оппонента, поваленного на лопатки, на форме видна надпись ВАДА, отсылающая к Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее в понедельник известный певец Дима Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип "Ради побед", посвящённый российским спортсменам.

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

Лайф уже рассказывал, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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