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Жара резко снизила число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти

Отмечается, что этим летом удалось найти почти всех потерявшихся, безрезультатно завершились поиски пятерых человек.

26 июля, 11:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала лета пропало 123 человека, что, по словам экспертов, является рекордно низким значением — только за июль прошлого года в лесах потерялось 547 человек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В пресс-службе регионального объединения добровольных спасателей "Экстремум" изданию рассказали, что любителей тихой охоты отвадила от лесов жара, так как засуха свела к минимуму ягод и грибов в области. Кроме того, горожане предпочли проводить время на берегу озёр, что значительно снизило статистику по количеству пропавших людей в лесных массивах.

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Также эксперты указали, что июль текущего года показал минимальное число пропавших за последние несколько лет — 67 человек. При этом почти все потерявшиеся в лесах этим летом были найдены, безрезультатно завершились поиски пятерых человек.

Ранее координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб. Гость шоу "Дайте сказать!" отметил, что часто к поискам человека необходимо привлечь большое количество людей и волонтёры отлично закрывают эту потребность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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