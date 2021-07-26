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Аэроэкспресс в Пулково и "Чижик": Как Владимир Путин улучшал транспорт в родном городе

Президент РФ обсудил с главами Петербурга и Ленинградской области вопросы строительства дорог и развития транспорта.

26 июля, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга постоянно улучшается. За последние годы были построены Кольцевая автодорога, Северо-Западный скоростной диаметр, новые развязки. Но для семимиллионного города этого недостаточно. Вместе с главами Петербурга и Ленинградской области президент решал, что ещё нужно сделать для комфортной жизни горожан и туристов.

В первую очередь Владимир Путин предложил активнее внедрять экологически чистый транспорт, в том числе электрический, газомоторный.

"Все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе", — заявил на совещании глава государства.

Он предложил создать новую кольцевую автодорогу в Ленинградской области по примеру той, что недавно открыли в Подмосковье.

"Думаю, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил он.

Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Глава города Александр Беглов признался, что сначала планы по строительству КАД и других скоростных дорог в Петербурге ему "казались сказочными". Но теперь он сам предложил несколько крупных проектов. Например, к 2024 году запустить аэроэкспресс от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково, а пригородные электрички и городской транспорт объединить в единую транспортную систему. Обещает он и проложить метро за границы города.

"Строительство станций метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации", — пояснил Беглов.

Кстати, активно используется в Петербурге и скоростной трамвай. В частности, по выделенной полосе сейчас рассекает "Чижик". Сам губернатор сравнивает его со скоростным открытым метро.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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