Аэроэкспресс в Пулково и "Чижик": Как Владимир Путин улучшал транспорт в родном городе
Президент РФ обсудил с главами Петербурга и Ленинградской области вопросы строительства дорог и развития транспорта.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга постоянно улучшается. За последние годы были построены Кольцевая автодорога, Северо-Западный скоростной диаметр, новые развязки. Но для семимиллионного города этого недостаточно. Вместе с главами Петербурга и Ленинградской области президент решал, что ещё нужно сделать для комфортной жизни горожан и туристов.
В первую очередь Владимир Путин предложил активнее внедрять экологически чистый транспорт, в том числе электрический, газомоторный.
"Все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе", — заявил на совещании глава государства.
Он предложил создать новую кольцевую автодорогу в Ленинградской области по примеру той, что недавно открыли в Подмосковье.
"Думаю, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил он.
Глава города Александр Беглов признался, что сначала планы по строительству КАД и других скоростных дорог в Петербурге ему "казались сказочными". Но теперь он сам предложил несколько крупных проектов. Например, к 2024 году запустить аэроэкспресс от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково, а пригородные электрички и городской транспорт объединить в единую транспортную систему. Обещает он и проложить метро за границы города.
"Строительство станций метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации", — пояснил Беглов.
Кстати, активно используется в Петербурге и скоростной трамвай. В частности, по выделенной полосе сейчас рассекает "Чижик". Сам губернатор сравнивает его со скоростным открытым метро.
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