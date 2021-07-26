Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга постоянно улучшается. За последние годы были построены Кольцевая автодорога, Северо-Западный скоростной диаметр, новые развязки. Но для семимиллионного города этого недостаточно. Вместе с главами Петербурга и Ленинградской области президент решал, что ещё нужно сделать для комфортной жизни горожан и туристов.

В первую очередь Владимир Путин предложил активнее внедрять экологически чистый транспорт, в том числе электрический, газомоторный.

"Все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе", — заявил на совещании глава государства.

Он предложил создать новую кольцевую автодорогу в Ленинградской области по примеру той, что недавно открыли в Подмосковье.

"Думаю, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил он.

Глава города Александр Беглов признался, что сначала планы по строительству КАД и других скоростных дорог в Петербурге ему "казались сказочными". Но теперь он сам предложил несколько крупных проектов. Например, к 2024 году запустить аэроэкспресс от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково, а пригородные электрички и городской транспорт объединить в единую транспортную систему. Обещает он и проложить метро за границы города.

"Строительство станций метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации", — пояснил Беглов.