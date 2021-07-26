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Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга

По мнению главы государства, автомобильный обход может быть реализован по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Президент отметил, что проект будет очень востребован.

26 июля, 10:44
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66167/photos/66088" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Кremlin.ru

Ленинградской области необходимо второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил глава государства во время совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

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Путин подчеркнул, что ряд значимых проектов в транспортной сфере Ленобласти уже реализован. По его словам, в частности, обновился и парк общественного транспорта Петербурга, причём приоритет отдаётся экологически чистым автомобилям. Российский лидер призвал разработать проекты, которые дальше улучшают "непростую" ситуацию в регионе.

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.

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Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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