Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга
По мнению главы государства, автомобильный обход может быть реализован по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Президент отметил, что проект будет очень востребован.
Владимир Путин. Фото © Кremlin.ru
Ленинградской области необходимо второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил глава государства во время совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.
Путин подчеркнул, что ряд значимых проектов в транспортной сфере Ленобласти уже реализован. По его словам, в частности, обновился и парк общественного транспорта Петербурга, причём приоритет отдаётся экологически чистым автомобилям. Российский лидер призвал разработать проекты, которые дальше улучшают "непростую" ситуацию в регионе.
Ранее в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.
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