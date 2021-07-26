Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Ленинградской области необходимо второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", — отметил глава государства во время совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Путин подчеркнул, что ряд значимых проектов в транспортной сфере Ленобласти уже реализован. По его словам, в частности, обновился и парк общественного транспорта Петербурга, причём приоритет отдаётся экологически чистым автомобилям. Российский лидер призвал разработать проекты, которые дальше улучшают "непростую" ситуацию в регионе.