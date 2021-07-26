Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России

Новоиспечённый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально занял свой новый пост.

" Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС ", — говорится в сообщении пресс-службы союза.

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Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который перестал занимать его после провального результата на Евро-2020.