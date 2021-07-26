Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России
Наставник сменил на этом посту Станислава Черчесова, который покинул его после провального результата на Евро-2020.
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Новоиспечённый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально занял свой новый пост.
"Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС", — говорится в сообщении пресс-службы союза.
Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который перестал занимать его после провального результата на Евро-2020.
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