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Замгубернатора Забайкалья оштрафовали на три тысячи рублей за букет краснокнижных цветов

В "Инстаграме" вице-губернатор сообщила, что штраф уже выплатила, прикрепив скриншот квитанции с госуслуг.

26 июля, 10:27

Фото © Instagram / vanchikova_ayagma

В Забайкальском крае оштрафовали замгубернатора региона Аягму Ванчикову за фото с букетом цветов из Красной книги. Чиновница уже опубликовала пост с фотографией квитанции об оплате.

Месяц назад Ванчикова поделилась с подписчиками фотографией, на которой позировала с сорванными цветами красноднева малого (он же лилейник малый), занесённого в Красную книгу. Предписание ей за административное правонарушение направило региональное Минприроды.

Ванчикову обязали выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.

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Ранее в Госдуме подробно рассказали о проекте, который касается штрафов за выброшенных питомцев. Существует закон об ответственном обращении с животными, но отсутствуют какие-либо санкции за нарушения. Их и предусмотрели авторы инициативы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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