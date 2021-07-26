Замгубернатора Забайкалья оштрафовали на три тысячи рублей за букет краснокнижных цветов

В Забайкальском крае оштрафовали замгубернатора региона Аягму Ванчикову за фото с букетом цветов из Красной книги. Чиновница уже опубликовала пост с фотографией квитанции об оплате.

Месяц назад Ванчикова поделилась с подписчиками фотографией, на которой позировала с сорванными цветами красноднева малого (он же лилейник малый), занесённого в Красную книгу. Предписание ей за административное правонарушение направило региональное Минприроды.

Ванчикову обязали выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.