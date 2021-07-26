Замгубернатора Забайкалья оштрафовали на три тысячи рублей за букет краснокнижных цветов
В "Инстаграме" вице-губернатор сообщила, что штраф уже выплатила, прикрепив скриншот квитанции с госуслуг.
Фото © Instagram / vanchikova_ayagma
В Забайкальском крае оштрафовали замгубернатора региона Аягму Ванчикову за фото с букетом цветов из Красной книги. Чиновница уже опубликовала пост с фотографией квитанции об оплате.
Месяц назад Ванчикова поделилась с подписчиками фотографией, на которой позировала с сорванными цветами красноднева малого (он же лилейник малый), занесённого в Красную книгу. Предписание ей за административное правонарушение направило региональное Минприроды.
Ванчикову обязали выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.
Ранее в Госдуме подробно рассказали о проекте, который касается штрафов за выброшенных питомцев. Существует закон об ответственном обращении с животными, но отсутствуют какие-либо санкции за нарушения. Их и предусмотрели авторы инициативы.
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