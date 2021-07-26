Песков: РФ продолжит доносить до Японии позицию по мирному договору

Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по заключению мирного договора и продолжит это делать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, РФ намерена развивать сотрудничество и добрые отношения с Японией.

"Вы знаете, что на протяжении многих лет в том числе и президент Путин прикладывает значительные усилия, чтобы выйти на этот мирный договор. На этом пути существуют хорошо известные трудности, сложности. Даже несмотря на их наличие, по крайней мере со стороны России, существует твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом — Японией", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что мирный договор — "очень сложная субстанция", но она действительно необходима для дальнейшего развития двусторонних отношений. В свою очередь российская сторона неоднократно доводила свою позицию до японских коллег.