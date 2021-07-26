"Артём Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Всё остаётся за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат", — заявил Карпин.