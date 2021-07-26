"Важный игрок": Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия
Для того чтобы оказаться в национальной команде, форварду "Зенита" необходимо показывать качественный футбол.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Карпин заявил, что может вызвать Дзюбу в сборную России, несмотря на прежние разногласия. Видео © LIFE
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не исключает возможности вызова под знамёна команды Артёма Дзюбы, несмотря на их прежние разногласия.
"Артём Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Всё остаётся за бортом. Если Артём будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат", — заявил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу.
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