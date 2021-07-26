"Моё отношение не изменилось. Я противник, совмещение неправильно. В данном случае мы говорим о краткосрочном совмещении, это другая история. В данном случае мы пошли на встречу пожеланиям главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию "Ростов", который мог потерять тренера перед стартом РПЛ… Не вижу угроз и рисков в краткосрочном совмещении на 3–4 месяца", — отметил Дюков.