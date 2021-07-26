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"Это краткосрочная история": Президент РФС заявил, что остаётся противником совмещения тренером двух постов

Ранее стало известно, что новый наставник нашей национальной команды будет продолжать работать в "Ростове".

26 июля, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что по-прежнему является противником совмещения тренерами постов в двух командах сразу.

"Моё отношение не изменилось. Я противник, совмещение неправильно. В данном случае мы говорим о краткосрочном совмещении, это другая история. В данном случае мы пошли на встречу пожеланиям главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию "Ростов", который мог потерять тренера перед стартом РПЛ… Не вижу угроз и рисков в краткосрочном совмещении на 3–4 месяца", — отметил Дюков.

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Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит занимать пост наставника футбольного клуба "Ростов", параллельно руководя национальной командой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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