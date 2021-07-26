"Это краткосрочная история": Президент РФС заявил, что остаётся противником совмещения тренером двух постов
Ранее стало известно, что новый наставник нашей национальной команды будет продолжать работать в "Ростове".
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что по-прежнему является противником совмещения тренерами постов в двух командах сразу.
"Моё отношение не изменилось. Я противник, совмещение неправильно. В данном случае мы говорим о краткосрочном совмещении, это другая история. В данном случае мы пошли на встречу пожеланиям главного тренера, чтобы не ставить в сложную ситуацию "Ростов", который мог потерять тренера перед стартом РПЛ… Не вижу угроз и рисков в краткосрочном совмещении на 3–4 месяца", — отметил Дюков.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит занимать пост наставника футбольного клуба "Ростов", параллельно руководя национальной командой.
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