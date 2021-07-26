Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение возглавить национальную команду далось ему нелегко. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В понедельник 52-летний специалист подписал контракт с РФС и официально занял новый пост. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого контракт может быть продлён.

"Было сложно принять это предложение, решал я не один, естественно, нужно было с "Ростовом" и президентом Арутюнянцем разговаривать. С семьёй, она у меня немаленькая, с женой. Благодарю за поддержку, что поддержали. Все поддержали, подтолкнули, возможно, к этому шагу. Сомнения были, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение — не самое хорошее решение, но пока вот так", — сказал Карпин.

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Были сомнения, не разрядится ли батарея в какой-то момент. Нахожусь в нормальной физической форме, а в плане психологии были сомнения. Что подтолкнуло к этому решению? Вера в меня людей и моя вера в российских футболистов, что можно добиться результата", — добавил тренер.