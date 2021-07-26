НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Совмещение — не самое хорошее решение": Карпин объяснил, почему решился возглавить сборную России по футболу

На этом посту он сменил ушедшего в отставку после Евро-2020 Станислава Черчесова.

26 июля, 11:14
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение возглавить национальную команду далось ему нелегко. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В понедельник 52-летний специалист подписал контракт с РФС и официально занял новый пост. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого контракт может быть продлён.

"Было сложно принять это предложение, решал я не один, естественно, нужно было с "Ростовом" и президентом Арутюнянцем разговаривать. С семьёй, она у меня немаленькая, с женой. Благодарю за поддержку, что поддержали. Все поддержали, подтолкнули, возможно, к этому шагу. Сомнения были, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение — не самое хорошее решение, но пока вот так", сказал Карпин.

В Кремле не стали комментировать назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу

В Кремле не стали комментировать назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Были сомнения, не разрядится ли батарея в какой-то момент. Нахожусь в нормальной физической форме, а в плане психологии были сомнения. Что подтолкнуло к этому решению? Вера в меня людей и моя вера в российских футболистов, что можно добиться результата", добавил тренер.

Снова совместитель: Сможет ли Валерий Карпин добиться успеха со сборной России

Снова совместитель: Сможет ли Валерий Карпин добиться успеха со сборной России

На посту главного тренера сборной России Карпин сменил ушедшего в отставку после Евро-2020 Станислава Черчесова. На первенстве континента национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой барьер.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В РФС опровергли информацию о зарплате Карпина в сборной России

сегодня в 12:21

"Главное — отобраться на ЧМ-2022": Президент РФС назвал основную задачу Карпина на посту тренера сборной России

сегодня в 12:16

"Хотелось бы играть, как "Барселона" : Карпин рассказал, какой футбол будет показывать сборная России под его руководством

сегодня в 12:06

ЦБ сообщил об ускорении роста ипотечного кредитования в России до 3% в июне

сегодня в 12:16

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 8-летнего сына, который вырос полной копией Жанны Фриске

сегодня в 12:18

Новости партнеров

Layer 1