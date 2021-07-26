Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание по делу "Ив Роше" из-за того, что не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Сейчас при переходе на ресурс появляется сообщение, что доступ к нему закрыт на основании закона об информации.

Речь идёт о статье 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Согласно ей, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением общественного порядка.

Соратники Навального в соцсетях сообщили, что в ближайшее время будут также заблокированы и другие связанные с ним интернет-ресурсы.

Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".