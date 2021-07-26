Роскомнадзор заблокировал сайт Навального
Соратники блогера в соцсетях сообщили, что в ближайшее время будут также заблокированы и другие связанные с ним интернет-ресурсы.
Фото © LIFE
Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание по делу "Ив Роше" из-за того, что не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Сейчас при переходе на ресурс появляется сообщение, что доступ к нему закрыт на основании закона об информации.
Речь идёт о статье 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Согласно ей, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением общественного порядка.
Соратники Навального в соцсетях сообщили, что в ближайшее время будут также заблокированы и другие связанные с ним интернет-ресурсы.
Напомним, 26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК*. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.
Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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