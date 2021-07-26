Лайф узнал, сколько миллионов задолжала Zivert за сорванный корпоратив
Адвокат организаторов мероприятия напомнил артистке о необходимости соблюдать условия подписанного соглашения.
Фото © VK / zivert_public
В распоряжении Лайфа оказалось соглашение между певицей Юлией Зиверт (Zivert) и заказчиками выступления в Турции, в котором указана итоговая сумма гонорара за концерт. Она составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей. Напомним, корпоративный концерт был сорван.
В бумаге отмечается, что 40-минутное мероприятие должно было состояться 14 июня этого года на территории турецкого Бодрума. Сумму гонорара должны были перечислить в два этапа: половину до 28 февраля, а другую — до 9 июня.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский объяснил, что подписанные договоры надо соблюдать.
"Когда договор подписан, его условия необходимо соблюдать. Если они не соблюдаются, то начинается моя работа. А в результате можете не сомневаться", — подчеркнул юрист.
Напомним, Zivert пригласили выступать на корпоративе известного продюсера в турецком городе Бодруме и заплатили гонорар. Однако, приехав в аэропорт Внуково, артистка не согласилась два часа ожидать подготовки самолёта и уехала, не предупредив никого. После случившегося Zivert не выходила на связь больше месяца. Теперь организаторы пытаются добиться от звезды возвращения гонорара.
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