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Песков: Обращение на прямую линию к Путину не может быть поводом для штрафа

В Кремле прокомментировали историю с Еленой Германовой — жительницей Перми, задержанной после жалобы президенту на планы застройки на месте стадиона "Молот".

26 июля, 11:15

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на резонансный случай с задержанием пермской активистки Елены Германовой, записавшей видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным по поводу сохранения стадиона "Молот". В Кремле планируют связаться с руководством региона и "попросить информацию об обстоятельствах произошедшего", поскольку сам факт такого обращения не может являться поводом для какого-либо наказания.

"Сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", — уверен Песков.

ТАСС напоминает, что видеообращение к Путину с участием около 20 жителей Перми было записано 23 июня. Люди жаловались на планы застройки на месте стадиона "Молот". Вскоре их задержала полиция, обвинив в участии в несогласованной акции. Была задержана и лидер инициативной группы Елена Германова. Её признали виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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А ранее Лайф сообщал, как в Тамбовской области трое неизвестных напали с ножом на местного активиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона. Кремль попросил МВД выяснить все обстоятельства этого нападения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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