Подозреваемому в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве замначальника уголовного розыска отдела МВД России по Ставрополю Руслана Абовяна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что задержанный Ибрагим Симбаригов обвиняется в убийстве по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что в ходе допроса он дал признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершённого преступления.

Кроме того, в пресс-службе СК уточнили, что в 2020 году злоумышленник вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.