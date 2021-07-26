Подозреваемому в убийстве замглавы угрозыска в Ставрополе предъявили обвинение
Следователи также направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве замначальника уголовного розыска отдела МВД России по Ставрополю Руслана Абовяна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Отмечается, что задержанный Ибрагим Симбаригов обвиняется в убийстве по найму, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия.
Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании Симбаригову меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что в ходе допроса он дал признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершённого преступления.
Кроме того, в пресс-службе СК уточнили, что в 2020 году злоумышленник вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.
Напомним, убийство замначальника уголовного розыска произошло на Ставрополье вечером 23 июля. Преступник сделал не менее девяти выстрелов, от полученных ранений полицейский скончался в больнице. По подозрению в убийстве разыскивается Заурбек К. Задержан его подельник Ибрагим Симбаригов.
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