Посольство Турции ответило на слухи о вероятном введении ограничений на въезд россиян

Заявление главы союза инфекционистов Турции Мехмета Джейхана, призвавшего к ужесточению мер по отношению к россиянам на фоне роста числа заболевших ковидом, является его личным мнением. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо, поступившее из отдела туризма и культуры Посольства Турецкой Республики в РФ.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", — говорится в релизе.

В дипмиссии отметили, что благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии.

"Внедрённая в стране программа по сертификации безопасного туризма включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", — указали в посольстве.