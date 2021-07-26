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Посольство Турции ответило на слухи о вероятном введении ограничений на въезд россиян

Республика успешно справляется с вызовами в период сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу, подчеркнули в дипломатической миссии.

26 июля, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление главы союза инфекционистов Турции Мехмета Джейхана, призвавшего к ужесточению мер по отношению к россиянам на фоне роста числа заболевших ковидом, является его личным мнением. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо, поступившее из отдела туризма и культуры Посольства Турецкой Республики в РФ.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", говорится в релизе.

В дипмиссии отметили, что благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии.

"Внедрённая в стране программа по сертификации безопасного туризма включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха", — указали в посольстве.

В Турции побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Турции побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Напомним, ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан заявил, что нужно ужесточить коронавирусные меры для российских туристов. Связал он свою инициативу с ростом числа заболевших ковидом в республике. Затем турэксперт Михаил Мальцев рассказал, что ограничения в отношении россиян могут быть ужесточены, если в августе не изменится эпидемиологическая обстановка в РФ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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