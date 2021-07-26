На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в сетях морского льва
Тюлень был измучен и пытался сбежать от спасителей, не понимая, что ему помогают. В итоге с помощью бревна и ножа людям всё же удалось освободить животное.
На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в сетях морского льва. Видео © Соцсети
На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в рыболовной сети морского льва (сивуча). Видео операции по освобождению было опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, как люди сначала вытащили сеть с "уловом" на берег, а затем стали пытаться освободить тюленя из ловушки. Осложнялось это тем, что сивуч пробовал вырваться и рычал на своих спасителей, не понимая, что ему помогают. Тогда двое мужчин прижали голову морского льва бревном, пока женщина разрезала сеть на его туловище.
Когда часть рыболовецкой снасти осталась только на голове тюленя, он попытался уйти обратно в море, но ему это не удалось. В итоге отдыхающие всё же смогли полностью освободить животное из сети, после чего он ринулся в воду, а спасители проводили его криками и аплодисментами.
Ранее Лайф рассказывал, что двух медведей на Сахалине сморила жара и они устроили прилюдные купания. Мишки резвились в прохладной воде в 20 метрах от дороги, не обращая особого внимания на удивлённого оператора.
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