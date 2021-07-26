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На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в сетях морского льва

Тюлень был измучен и пытался сбежать от спасителей, не понимая, что ему помогают. В итоге с помощью бревна и ножа людям всё же удалось освободить животное.

26 июля, 11:00

На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в сетях морского льва. Видео © Соцсети

На Сахалине отдыхающие спасли запутавшегося в рыболовной сети морского льва (сивуча). Видео операции по освобождению было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как люди сначала вытащили сеть с "уловом" на берег, а затем стали пытаться освободить тюленя из ловушки. Осложнялось это тем, что сивуч пробовал вырваться и рычал на своих спасителей, не понимая, что ему помогают. Тогда двое мужчин прижали голову морского льва бревном, пока женщина разрезала сеть на его туловище.

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Когда часть рыболовецкой снасти осталась только на голове тюленя, он попытался уйти обратно в море, но ему это не удалось. В итоге отдыхающие всё же смогли полностью освободить животное из сети, после чего он ринулся в воду, а спасители проводили его криками и аплодисментами.

Ранее Лайф рассказывал, что двух медведей на Сахалине сморила жара и они устроили прилюдные купания. Мишки резвились в прохладной воде в 20 метрах от дороги, не обращая особого внимания на удивлённого оператора.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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