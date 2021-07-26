Соседи рассказали Лайфу о зарезанной в Петербурге семье экс-адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Видео © LIFE

Соседи рассказали Лайфу про жену и сына бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова, которые были зверски убиты в собственной квартире в Петербурге, а также о самом подводнике. По их словам, семья характеризовалась как хорошая и интеллигентная, однако без скелетов в шкафу не обошлось.

Как отметила одна из жительниц, 56-летний сын Лобанова был профессиональным пианистом и даже выступал на концертах. Мужчина вёл скромный, достаточно закрытый образ жизни и очень много времени проводил с матерью. По словам собеседницы, некоторое время назад он попал в психиатрическую больницу.

"Там он очень долго находился, родители тогда сильно переживали. В конце концов он вышел, но было видно, что состояние не очень хорошее. Получилось так, что обслуживал семью отец. Он всё время ходил в магазины. Очень тяжко было на него смотреть, состояние было удручённое", — рассказала женщина.

Другая соседка печально известного семейства также подтвердила, что у сына с матерью были довольно тёплые отношения. По её словам, женщина постоянно опекала наследника и практически всё для него делала.

"В парке гуляли, здесь постоянно прогуливались вокруг дома. Всё время вместе: мама и сын. Про отца мне ничего не известно, я даже не знаю, как он выглядит", — поделилась наша собеседница.