В МИД РФ заявили протест послу Японии в связи с "недружественными шагами"

Посла Японии Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ, на встрече дипломату выразили решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к Москве. Речь идёт о заявлениях японской стороны по поводу визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.