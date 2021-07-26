В МИД РФ заявили протест послу Японии в связи с "недружественными шагами"
Ранее Токио тоже вызвал российского посла в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки (справа). Фото © ТАСС / Иван Колыганов
Посла Японии Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ, на встрече дипломату выразили решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к Москве. Речь идёт о заявлениях японской стороны по поводу визита российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", — говорится в сообщении МИД.
Напомним, сейчас премьер-министр РФ находится на Итурупе, откуда начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит премьера продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона. Япония уже выразила послу России протест в связи с поездкой Мишустина на Курилы. В Кремле ответили, что премьер-министр совершает рабочие визиты в те регионы РФ, которые считает необходимым посетить, а также над развитием которых предстоит работать. В свою очередь, российский дипломат Михаил Галузин назвал такой шаг Токио неприемлемым.
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