Джабаров раскритиковал слова экс-замминистра Украины о силовом освобождении Донбасса

Вопрос Донбасса нельзя решать военным путём. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Юрия Грымчака.

"Это заявление очередного ястреба. Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путём, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", — отрезал сенатор.

Джабаров назвал слова Юрия Грымчака провокационными. По мнению парламентария, призыв не приведёт ни к чему хорошему. Подобные объявления только сильнее обостряют отношения, резюмировал член Совфеда.