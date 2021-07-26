Джабаров раскритиковал слова экс-замминистра Украины о силовом освобождении Донбасса
Сенатор считает, что возможное решение вопроса военным путём станет для Украины грубейшей и трагической ошибкой.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Вопрос Донбасса нельзя решать военным путём. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Юрия Грымчака.
"Это заявление очередного ястреба. Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путём, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", — отрезал сенатор.
Джабаров назвал слова Юрия Грымчака провокационными. По мнению парламентария, призыв не приведёт ни к чему хорошему. Подобные объявления только сильнее обостряют отношения, резюмировал член Совфеда.
Напомним, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявил о необходимости готовиться к силовому освобождению Донбасса. По словам Юрия Грымчака, участие россиян, живущих в этом регионе, в голосовании на выборах в Госдуму якобы говорит о намерении Москвы присоединить земли.
Комментариев: 0