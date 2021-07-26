НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Джабаров раскритиковал слова экс-замминистра Украины о силовом освобождении Донбасса

Сенатор считает, что возможное решение вопроса военным путём станет для Украины грубейшей и трагической ошибкой.

26 июля, 11:24
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вопрос Донбасса нельзя решать военным путём. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Незалежной Юрия Грымчака.

"Это заявление очередного ястреба. Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путём, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", — отрезал сенатор.

Джабаров назвал слова Юрия Грымчака провокационными. По мнению парламентария, призыв не приведёт ни к чему хорошему. Подобные объявления только сильнее обостряют отношения, резюмировал член Совфеда.

Первый министр обороны ДНР готов стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны ДНР готов стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Напомним, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявил о необходимости готовиться к силовому освобождению Донбасса. По словам Юрия Грымчака, участие россиян, живущих в этом регионе, в голосовании на выборах в Госдуму якобы говорит о намерении Москвы присоединить земли.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Украине заявили о необходимости готовиться к силовому освобождению Донбасса

сегодня в 07:31

В ЛНР сообщили о перехвате украинского беспилотника с двумя боеприпасами

вчера в 15:39

Аэроэкспресс в Пулково и "Чижик": Как Владимир Путин улучшал транспорт в родном городе

сегодня в 11:46

Сбившая троих детей на зебре студентка уже неделю плачет и ни с кем не общается в СИЗО

сегодня в 12:26

Новак раскрыл размер затрат на социальную газификацию 3,8 миллиона домовладений

сегодня в 12:22

Новости партнеров

Layer 1