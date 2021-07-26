Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС
Операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для многоцелевого лабораторного модуля "Наука".
Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС. Видео © Трансляция
Старый модуль "Пирс", прослуживший на орбите 20 лет, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16". Через несколько часов он будет сведён с орбиты, трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".
Корабль вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск, как и было запланировано. Падение несгораемых элементов в акваторию Тихого океана должно состояться в 17:51 мск сегодня.
Отметим, что операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для приёма многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка запланирована на 29 июля.
Ранее Лайф рассказывал, что отстыковку модуля переносили три раза — с 23 на 24 июля, затем на 25 июля, потом на 26 июля.
Напомним, пуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия".
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