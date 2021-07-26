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Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС

Операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

26 июля, 11:34

Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС. Видео © Трансляция

Старый модуль "Пирс", прослуживший на орбите 20 лет, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16". Через несколько часов он будет сведён с орбиты, трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

Корабль вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск, как и было запланировано. Падение несгораемых элементов в акваторию Тихого океана должно состояться в 17:51 мск сегодня.

Отметим, что операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для приёма многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка запланирована на 29 июля.

Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту

Рогозин сообщил о выходе модуля "Наука" на расчётную орбиту

Ранее Лайф рассказывал, что отстыковку модуля переносили три раза — с 23 на 24 июля, затем на 25 июля, потом на 26 июля.

Напомним, пуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС произошёл 21 июля с космодрома Байконур. Трансляция проходила на сайте "Роскосмоса". Изначально запуск модуля должен был состояться 15-го числа, однако из-за замечания он был возвращён в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации "Энергия".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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