Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС. Видео © Трансляция

Старый модуль "Пирс", прослуживший на орбите 20 лет, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16". Через несколько часов он будет сведён с орбиты, трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

Корабль вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск, как и было запланировано. Падение несгораемых элементов в акваторию Тихого океана должно состояться в 17:51 мск сегодня.

Отметим, что операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента станции для приёма многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка запланирована на 29 июля.