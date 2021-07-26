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Врачи посоветовали не подсчитывать антитела к ковиду

Для усиления защиты организма переболевшим стоит пройти процедуру вакцинации.

26 июля, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Антитела к ковиду не стоит подсчитывать, поскольку они разные и их эффективность также будет варьироваться. Об этом заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что большое количество антител сразу после болезни не формирует качественной защиты от ковида. Для повышения эффективности этого нужна вакцинация.

"Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев", — отметил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

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Вакцинированный человек может заболеть, но он переносит инфекцию гораздо легче. Сформированные антитела помогают организму подготовиться к самостоятельному сопротивлению.

"Такие (вакцинированные. — Прим. Лайфа) пациенты болеют легче, потому что, даже если вирус пробивает защиту после прививки, его всё равно эти антитела сдерживают и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому, даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче", — подытожил врач.

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Напомним, за сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум с 2 июля. За сутки умерло 727 пациентов, полностью выздоровело 16 200 человек.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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