Врачи посоветовали не подсчитывать антитела к ковиду
Для усиления защиты организма переболевшим стоит пройти процедуру вакцинации.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Антитела к ковиду не стоит подсчитывать, поскольку они разные и их эффективность также будет варьироваться. Об этом заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что большое количество антител сразу после болезни не формирует качественной защиты от ковида. Для повышения эффективности этого нужна вакцинация.
"Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев", — отметил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
Вакцинированный человек может заболеть, но он переносит инфекцию гораздо легче. Сформированные антитела помогают организму подготовиться к самостоятельному сопротивлению.
"Такие (вакцинированные. — Прим. Лайфа) пациенты болеют легче, потому что, даже если вирус пробивает защиту после прививки, его всё равно эти антитела сдерживают и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому, даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче", — подытожил врач.
Напомним, за сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса — это минимум с 2 июля. За сутки умерло 727 пациентов, полностью выздоровело 16 200 человек.
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