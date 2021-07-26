Врачи посоветовали не подсчитывать антитела к ковиду

Антитела к ковиду не стоит подсчитывать, поскольку они разные и их эффективность также будет варьироваться. Об этом заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что большое количество антител сразу после болезни не формирует качественной защиты от ковида. Для повышения эффективности этого нужна вакцинация.

"Поэтому мы и видим, что среди переболевших очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная защита пробивается только в какой-то доле процента случаев", — отметил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Вакцинированный человек может заболеть, но он переносит инфекцию гораздо легче. Сформированные антитела помогают организму подготовиться к самостоятельному сопротивлению.

"Такие (вакцинированные. — Прим. Лайфа) пациенты болеют легче, потому что, даже если вирус пробивает защиту после прививки, его всё равно эти антитела сдерживают и дают возможность подготовиться организму эффективно сопротивляться вирусу. Поэтому, даже если после вакцинации люди заболевают, они заболевают гораздо легче", — подытожил врач.